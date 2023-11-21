Один з обстрілів виявився для нього найстрашнішим.

Співак і військовий Віталій Козловський неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, проте один випадок йому налякав найбільше. На своїй сторінці в Instagram він розповів, як росіяни одного разу обстріляли його позиції.

За його словами, тоді все навколо горіло, земля була випалена. Козловський каже, що вони з побратимами відчули смерть дуже близько, але, на щастя, всі залишилися живі.

"Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалася на голову. Хто молився, хто закурив, хто писав смс своїм... Пережили. Настав ранок. Вийшли - а густий ліс навколо випалений і розбитий дотла. Миші, які до цього бігали за нами щоночі, валяються на землі контужені. Найближча воронка від снаряда - в 7 метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше - всі живі. І навіть знаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", - почав розповідь Козловський.

Після цього він повернувся до Києва і поділився цією історією з другом-композитором. Він під враженнями від почутого буквально за ніч написав пісню "Навкруги".

"Я присвячую її побратимам, разом з якими ми відчули смерть дуже близько: Баті, Вєталю, Ваньці, Саничу", - додав Козловський.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про загибель Віталія Козловського на фронті. На щастя, це виявився фейк. Козловський вийшов на зв'язок з шанувальниками і повідомив, що він в порядку.

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