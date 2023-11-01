Однак, на щастя, це виявився фейк.

У російських пабліках почала поширюватися інформація про загибель українського співака і військового Віталія Козловського. РосЗМІ пишуть, що він загинув на фронті.

Однак, на щастя, ця новина є фейком. Сам артист вже встиг на неї відреагувати. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому сказав, що живий і в порядку.

"Мені показали новину, де ко**чені сусіди вже встигли мене поховати. Але я живий, в порядку, і вдячний всім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію потрібно дуже ретельно перевіряти і, навіть дізнавшись найстрашніше з неофіційних джерел про когось із ваших близьких, не поспішайте панікувати. Ймовірно, це помилка або просто маніпуляція і фейк. А якщо вороги вже маніпулюють смертю живих і в хід йдуть такі дешеві методи, значить справи у них, напевно, дуже кепські. Ми ще більше повинні зосередитися на допомозі нашим", - сказав Козловський.

Віталій Козловський вступив до ЗСУ

Кілька місяців тому Козловському прийшла повістка. Він відразу ж з'явився у військкомат і встав на облік. Незабаром він відправився на бойову підготовку, звідки потім поїхав на фронт.

Нещодавно стало відомо, що його перевели в іншу частину. Він більше не служить у Нацгвардії України.

Крім того, його подруга Аліна Шаманська розповіла, як Козловський ледь не загинув на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: