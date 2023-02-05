Його матеріальний стан погіршився після 24 лютого.

Український журналіст Дмитро Гордон у розмові зі своєю дружиною Олесею Бацман розповів, що з початку повномасштабного російського вторгнення втратив велику суму грошей.

За його словами, на початку великої війни у нього було в кишені 20 тисяч доларів. Раніше він отримував додатковий дохід від здачі нерухомості в оренду, але зараз цей бізнес "на паузі".

"Війна почалася. У мене в кишені 20 тисяч доларів. Нерухомість не працює, не здається практично вся. А що здається, то йде на оплату комунальних платежів величезних. І все, ми припливли", - сказав Гордон.

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У зв'язку з різким погіршенням матеріального стану він зважився продати машину - "Майбах". Зараз він планує зробити те ж саме з джипом "Мерседес".

Однак, як каже Дмитро, частина грошей від продажу елітарного авто йде на допомогу ЗСУ.

Заробіток Дмитра Гордона

В інтерв'ю програмі "Віпи і Топи" Гордон розповідав, що ще в 23 роки став доларовим мільйонером. Його газета "Бульвар" деякий час була найпопулярнішою, а згодом він почав знімати інтерв'ю з відомими людьми.

Однак основний його заробіток був не в журналістиці. У Гордона більше 10 квартир в Києві, які він здавав в оренду. Ці гроші, як він зізнавався, дають можливість добре жити його великій родині і допомагати іншим.

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