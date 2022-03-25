Офіційно у Володимира Путіна дві дочки.

Президент Росії Володимир Путін той ще любитель романтичних пригод. Попри один офіційний шлюб, ЗМІ часто приписують йому романи з різними жінками. Більш того, подейкують, що на двох дочках від шлюбу з Людмилою Шкребневою він не зупинився.

Так скільки ж дітей у Путіна?

Марія Путіна

Старша дочка Путіна - Марія Воронцова - народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді. Відомо, що дочка Володимира і Людмили добре вчилася в школі, і якийсь час перебувала на навчанні в Німеччині.

У мережі була інформація про те, що якийсь час Марія жила в Голландії, але сам Путін всіляко спростовував це. Втім, чоловіком Марії став саме голландець Йорріт Йоост Фаассен. Десять років тому у них народився син.

Зараз Марія Воронцова є експертом з рідкісних генетичних захворювань у дітей, а також провідним науковим співробітником Національного медичного дослідницького центру ендокринології МОЗ Росії.

До слова, днями з'явилася інформація про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком через санкції, введені проти РФ.

Відзначається, що Воронцова планувала разом з чоловіком відкрити в Росії розкішний медичний центр для багатих іноземців неподалік від Санкт-Петербурга, але їх плани стали нездійсненними через введені обмеження.

Катерина Тихонова

Офіційна молодша дочка "фюрера" Катерина народилася 31 серпня 1986 року в Німеччині. В цілому дівчина добре вчилася, але більше цікавилася танцями.

Гнучка Катерина завжди привертала увагу чоловіків, тому не дивно, що їй вдалося "захомутати" сина співвласника банку "Росія" - Кирила Шамалова. Їх шлюб проіснував всього п'ять років, в 2018 році вони офіційно розлучилися. Відомо, що у Катерини є двоє дітей від Кирила.

До речі, запитаєте, чому у дочки Путіна не його прізвище? Вона ще в молодості вирішила зректися ганебного прізвища Путіна і взяла бабусину по материнській лінії.

Діти від Аліни Кабаєвої

З 2008 року Путіну приписують роман з Аліною Кабаєвою, хоча в той час він ще був офіційно одружений на Людмилі. Журналісти припускали, що саме Кабаєва стала причиною розлучення "фюрера" з дружиною.

Відомо, що в 2015 році Кабаєва народила дівчаток-близнят, а в 2019 - хлопчиків-близнюків. Звичайно, всіх дітей приписують саме президенту РФ. Але ні він, ні Кабаєва це не коментують.

Втім, зараз коханка Путіна перебуває разом з дітьми в Швейцарії.

За словами журналістів, в місці, де оселилася Кабаєва з нащадками Путіна після початку російсько-української війни, переважають дорогі ресторани, аптеки, банки, брендові магазини, елітні лікарні і "вилизані" вулички.

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