Богдан Беспалов став на бік снайперки.

Євгенія Емеральд - сильна українська жінка, снайперка, що отримала популярність як Жанна д'Арк. У своїх соцмережах вона демонструвала щасливе життя, материнство і будні військової людини. Однак нещодавно всю Україну потрясла інформація про те, що Євгенія стала жертвою домашнього насильства.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що зіткнулася з абьюзом у другому шлюбі з військовим Євгеном Стипанюком. Після такого зізнання на неї вилився хейт. Однак знайшлися і ті, хто став на бік Емеральд.

Так, блогер Богдан Беспалов заявив, що якщо є факт аб'юза і сімейного насильства – не може бути ніяких виправдань агресора.

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"Немає сенсу розбиратися і міркувати, чому так сталося у стосунках Євгенії. Є зафіксований факт агресії з боку чоловіка. Вона знайшла в собі сили розповісти на широку громадськість. Всі, хто кажуть "не все так однозначно", "вона провокувала", "так їй і треба" – ви нелюди. Ще більше лякає, що серед коментаторів в основному жінки, які терплять або виправдовують насильство", - написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він поцікавився у жінок, які пережили домашнє насильство, чому вони це виправдовують і мовчки погоджуються з таким ставленням до себе:

"Де ваша самосвідомість, цінність себе як особистості, турбота про майбутнє ваших дітей? Боїтеся, не можете взяти на себе відповідальність за своє життя? Подумайте на що ви нарікаєте дитину, на якому прикладі вона росте. Насильство - це злочин, який не може мати жодного виправдання".

Нагадаємо, екс-чоловік Емеральд назвав її "шалавою" і пригрозив відрізати руки.

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