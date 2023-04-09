Співачка завжди говорила, що щаслива в шлюбі.

Українська співачка Оля Полякова вже 20 років щасливо одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським. Незважаючи на 16-річну різницю у віці, вони таки одружилися і виховують двох дочок.

У програмі "Дорослі дівчатка" Полякова розповіла, що друзі Вадима відмовляли його від весілля з нею, але він виявився сміливим чоловіком, який вибрав себе і своє щастя.

"У мене з чоловіком різниця у віці 16 років. Йому всі говорили: "Вона тебе кине, що ти робиш". Зараз всі ці люди, вони просто шоковані, що ми вже 20 років живемо. Він тоді мені сказав цю фразу: "Щастя варте кожної секунди". Я тільки сьогодні розумію, що таке 40 років, це нічого! Він такий же і був. У нього теж були крила", - розповіла співачка.

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Вона додала, що виходила заміж, коли їй було 23 роки. І зазначила, що тоді Буряковський був дуже закоханий у неї.

"Йому було все одно, нехай вона його роздягне, нехай вона його збанкрутує, нехай вона відніме все, але дасть йому те щастя, яке він відчував", - сказала Полякова.

Нагадаємо, Полякова без білизни знялася в першому за рік кліпі.

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