Співачка випустила композицію "Танцюю, як в останній раз" і відео до неї.

Українська співачка Оля Полякова представила перший за останній рік кліп. Вона випустила запальне відео під пісню "Танцюю, як в останній раз". Ось як сама артистка прокоментувала свою нову роботу:

"Танцюю, як в останній раз" - це історія, яка відома майже кожній жінці, яка опинилася на роздоріжжі і переживає складний період стосунків зі своїм коханим. Це сповідь сильної жінки, яка, попри обставини, обирає життя і виплескує весь свій біль крізь танець в повний катарсис".

Автором нової жіночої лірики Полякової виступила Оля Бажана. Режисерами відео виступили Дмитро Шмурак (вже співпрацював з Поляковою, створюючи хіти "Королева ночи", "Эй, секундочку", "Ночная жрица" і "Бывший"), а також фешн-фотограф Соня Плакидюк.

"Я дуже рідко знімаю відео, але завжди тільки для тих, кого дуже тонко відчуваю. Оля - саме та, для кого хочеться робити щось особливе і витончене", - сказала Плакидюк.

Відзначимо, в кліпі Полякова з'явилася в дуже відвертій сукні без білизни. Шанувальники оцінили настільки відвертий образ зірки.

Реакція соцмереж

"Чудово! І ніколи не буде останнього разу! Оля назавжди!"

"Ого, Оля тільки гарнішає з роками!"

"Шикарна! Дуже гарний кліп!"

"Оля, ти маєш вигляд просто як юна дівчина! У тебе розкішне тіло!"

Нагадаємо, Полякова блиснула фігурою в купальнику.

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