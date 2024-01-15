Жінка не стримувала своїх емоцій.

Колишня військова Євгенія Емеральд, яка декілька місяців тому гучно розлучилась з військовим Євгеном Стипанюком, розкритикувала його відео з фронту. На ньому чоловік показує в яких умовах перебуває зараз на Донеччині та відповідає на закиди колишньої щодо того, що він не воює нормально.

Євгенія здивувалася такому контенту і прокоментувала цю ситуацію в інстаграмі так:

"Ну, вже такі показові відоси. Кожна людина навіть не військова, вона просто зрозуміє, що це поганий фейк. Вирив ямку маленькою лопаткою, ніби щоб ми подумали, який він молодець. Мені соромно, що я була з ним", - сказала жінка.

Відео дня

Вона додала, що військовослужбовець, який з самого ранку копає окопи, не може мати такий охайний вигляд. Але, за її словами, колишній цього не розуміє.

"Невже людина не розуміє, який вигляд має військовий, який з 6-ї ранку копає окопи та бліндажі. В такому чистенькому халатику, як мінімум це неможливо просто", - наголосила вона.

Також Емеральд зазначила, що бліндаж має бути свіжим, а на нулі всі ходять тільки в касках.

До речі, раніше Євгенія розповідала, що Стипанюк часто буває у Києві, у той час, як нібито воює.

Нагадаємо, Євгенія та Емеральд та Євген Стипанюк познайомилися на фронті. Згодом зіграли весілля, а після народження спільної доньки вирішили розійтися. Жінка розповідала про насильницькі дії з боку свого колишнього чоловіка.

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