Українська артистка Вєрка Сердючка потішила своїх шанувальників новорічним треком англійською мовою.
Трек Wild Christmas артистка представила на офіційному каналі в YouTube.
Запис композиції відбувався ще восени у Стокгольмі.
"Для всіх, хто святкує", - лаконічно анонсувала трек Сердючка.
Схоже, фоловерам артистки трек неабияк сподобався.
- "Це найкраще, що я чула",
- "Дякуємо за настрій. Дуже приємні голос, мелодія, енергетика",
- "Така душевна та добра пісня вийшла відразу уявляєш ялинку, подарунки, новорічні вогники та посмішки друзів та рідних",
- пишуть коментатори.
Як повідомляв УНІАН, в жовтні Андрій Данилко, що виступає в образі Сердючки, оголосив про створення нової пісні. Артист відправився до Швеції. Данилко працював на студії звукозапису в Стокгольмі та подякував звукорежисеру. З ним співак не тільки створював новий хіт. Разом вони пригостилися напоями в одному із закладів.
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