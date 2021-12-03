Артистка потішила фанів атмосферним новорічним треком.

Українська артистка Вєрка Сердючка потішила своїх шанувальників новорічним треком англійською мовою.

Трек Wild Christmas артистка представила на офіційному каналі в YouTube.

Запис композиції відбувався ще восени у Стокгольмі.

"Для всіх, хто святкує", - лаконічно анонсувала трек Сердючка.

Схоже, фоловерам артистки трек неабияк сподобався.

"Це найкраще, що я чула",

"Дякуємо за настрій. Дуже приємні голос, мелодія, енергетика",

"Така душевна та добра пісня вийшла відразу уявляєш ялинку, подарунки, новорічні вогники та посмішки друзів та рідних",

- пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні Андрій Данилко, що виступає в образі Сердючки, оголосив про створення нової пісні. Артист відправився до Швеції. Данилко працював на студії звукозапису в Стокгольмі та подякував звукорежисеру. З ним співак не тільки створював новий хіт. Разом вони пригостилися напоями в одному із закладів.

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Автор: Марта Гичко