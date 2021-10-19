Артист відправився для створення композиції в Стокгольм.

Відомий український співак Андрій Данилко, більш відомий фанатам в образі запальної Вєрки Сердючки, записує нову пісню. Фанати вже пророкують композиції успіх.

Фрагмент запису майбутнього хіта Данилко показав на своїй сторінці в Instagram.

Для створення нової пісні артист відправився до Швеції. Данилко працював на студії звукозапису в Стокгольмі та вже подякував звукорежисеру. З ним співак не тільки створював новий хіт. Разом вони пригостилися напоями в одному із закладів.

На фото і відео Данилко виглядає щасливим і спокійним. У коментарях користувачі відзначили, що артист ніби підбадьорився і тепер він точно готовий до гучного повернення в Топ-чарти української музики.

"Буде хіт", "Дуже чекаємо новий крутий матеріал", "Дуже чекаємо Ваших нових пісень і проектів", "Я вас дуже люблю! Спасибі вам за пісні!", "Клас, я в захваті, обожнюю вас!",- написали захоплені фанати.

Нагадаємо, влітку цього року стало відомо, що Андрій Данилко лікується в оздоровчому санаторії. Співак відверто розповів про своє здоров'я і зазначив, що проблеми пов'язані з його віком.

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Автор: Поліна Кузенко