УНІАН порівняв нинішні фотографії зірок і ті, які були зроблені багато років тому.

Завжди цікаво спостерігати за тим, як змінюються люди, особливо якщо це улюбленці багатомільйонної аудиторії. Дивлячись на архівні фото українських зірок, деяких з них дізнатися складно, а хтось залишився таким, як і в юні роки.

Андрій Данилко

Улюбленець мільйонів і король всіх вечірок Андрій Данилко довгий час виступав під псевдонімом Вєрка Сердючка. Здається, цей образ від нього вже нікуди не дінеться. Зараз 48-річний артист виглядає строго, носить чорний одяг і маску на підборідді (до речі, за це його вже висміювали в мережі не один раз). А ось в 1991 році головними атрибутами його іміджу були великі груди, червоні губи і зірка на голові.

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських нещодавно показала фото, на якому їй всього 18 років. Тоді вона була веселою дівчиною, кар'єра якої тільки починалася. А ось зараз вона мегапопулярна зірка і, як її називають колеги, гаряча латинос. Вона змогла підкорити глядачів не тільки своїм голосом, але і зовнішньою незвичайною красою, харизмою і жіночністю.

MARUV

Епатажна MARUV раніше виглядала досить милою і кумедною. У неї було довге волосся, мінімум макіяжу, але велике бажання підкорити світ. Зараз же вона королева БДСМ-виступів, успішна артистка і яскрава особистість.

Оля Полякова

Оля Полякова і зовсім показала, як виглядала в 13 років. Тоді ще й мови не йшло про те, що вона підкорить всіх українців і стане найбільш високооплачуваною в нашій країні співачкою. До слова, тоді вона носила коротке волосся і укладала чубок.

Ірина Білик

Співачку Ірину Білик зовсім не впізнати на архівному фото. Багато років тому вона носила коротке волосся і фарбувалася в рудий колір. Також вона наносила яскравий макіяж і одягала ексцентричний одяг. Зараз же все змінилося. Співачка почала більш стримано і елегантно виглядати.

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Автор: Діана Могилєвич