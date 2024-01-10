Ведучий бачить своє майбутнє тільки в Україні.

Ведучий Григорій Решетник багатодітний батько. Не секрет, що він разом з дружиною Христиною виховує трьох неповнолітніх синів. Тому часто його питають про те, чому він не виїхав з ними за кордон на початку війни.

Днями чоловік вирішив відповісти на це в соцмережі детально.

"Це моя принципова позиція. Ми і в горі, і в радості маємо бути разом – в Україні та з українцями. Вірю, що недарма ми народилися на українській землі. Тут наша сила та енергія", - написав чоловік.

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Він додав, що відчуває зв'язок з батьківщиною і не хоче нікуди їхати.

"Тут ми робимо те, що можемо та вміємо. Допомагаємо нашим захисникам і тим, хто потребує допомоги. І не плануємо їхати, бо всім серцем віримо в перемогу. Якби я поїхав, я б ніколи собі цього не пробачив. Проте я нікого не засуджую, адже у кожного свої обставини та рішення", - зазначив Григорій.

Нагадаємо, у ведучого Григорія Решетника та його дружини Христини троє дітей: 10-річний Іван, 6-річний Дмитро та 2-річний Олександр. До речі, підписники запитали у чоловіка, чи хоче він донечку. На що він заявив рішуче "Так", але вже після перемоги.

До слова, раніше чоловік потрапляв у скандал через "веселі фото", які зроблені за кордоном під час війни. Тоді за нього заступилася дружина, зазначивши, що вони їхали до Кракова, далі у Дубай, а потім - у Лондон. За словами Христини, їхня подорож була суто робочою.

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