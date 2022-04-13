Артистка розповіла, що спілкується з багатьма військовими, тому до новин про повномасштабне вторгнення РФ в Україну не ставилася скептично.

Співачка і екс-холостячка Злата Огнєвіч, яка зараз полетіла в США, заявила, що від бійців різних військових батальйонів отримала інформацію про те, що Росія все ж вторгнеться в Україну. Однак була готова до цього тільки теоретично.

Цим Злата поділилася в інтерв'ю для "Зіркового шляху".

"Я знаю бійців з різних батальйонів. Коли в 2014 році це все почалося, то я розуміла, що на цьому все не закінчиться. Що Україну захоплюватимуть, і що буде повномасштабна війна, це очевидно. Це така тактика Росії - запалити маленький сірник і потім підкидати дрова в багаття, як вона це робила в Сирії, Афганістані і так далі", - прокоментувала українська артистка.

Попри те, що вона готувалася до такого можливого повороту подій, після того, як вона прокинулася від вибухів, був відчай і розгубленість. Проте Огнєвіч відразу почала збирати речі, документи, зателефонувала рідним.

Нагадаємо, батько Злати Огнєвіч пішов військовим медиком, щоб рятувати життя українським військовим.

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