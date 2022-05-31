Нещодавно Юлія Леус заявила, що їй прийшла повістка до суду.

Шоумен Андрій Джеджула подав до суду на колишню дружину Юлію Леус. Таким чином він намагається довести, що не ображав її в шлюбі і не застосовував фізичну силу. Ведучий, який зараз волонтерить для армії, розповів, що екс-кохану про свої плани подати до суду попереджав заздалегідь. Цим він поділився в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Я не хочу про це говорити зараз. Я вже багато разів розповідав історію, дуже багато неприємних речей про мене сказано і я багато разів попереджав. У корпоративному сегменті на мене це вплинуло, були відмови (співпрацювати, - ред). Я мільйон разів говорив, що треба закінчувати про це говорити, тим більше, коли ти говориш неправду. У мене є своя точка зору. У мене є позов на 1 гривню. Це було ще до війни, але довго все розглядається", - розповів Джеджула.

Він зазначив, що попереджав колишню дружину про те, що готує такий позов. Андрій підкреслив, що всі судові витрати оплатить сам.

"Але є маленький нюанс - якщо суд доводить, що це все неправда, їй потрібно буде спростувати цю інформацію, і сказати, що було завдано шкоди честі, гідності та репутації. Ось і все. Більше нічого", - резюмував Джеджула.

Нагадаємо, блогер Юлія Леус розповіла, що отримала від екс-чоловіка і шоумена Андрія Джеджули повістку до суду. Так він вирішив довести, що не піднімав руку на неї, будучи в шлюбі.

Також УНІАН писав, що Джеджула пригрозив шахраям, які наживаються на війні.

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