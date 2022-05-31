Він згадав випадок, коли гуманітарну допомогу для людей, які опинилися на вулиці через війну, цинічно продавали на ринку.

Шоумен Андрій Джеджула, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не зміг залишатися осторонь і пішов волонтерити, поділився історією про те, як шахраї продавали гуманітарну допомогу. Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Поляк розповів сумну історію про волонтерку, яка плакала, говорила, що людям нічого їсти, потрібно допомогти. Вони передали ящики консервації, а через тиждень з Хмельницького телефонують з якогось продуктового магазину і кажуть: "Слухайте, тут на коробці були написані ваші координати. Ми купили це на хмельницькому ринку, тому я вирішила вам зателефонувати". Але ми знайшли ту дівчину. Ви розумієте, хтось бере і продає (гуманітарку, - ред)".

Телеведучий нагадав, що за такі махінації чекає серйозне покарання.

"Зараз для всіх таких горе-волонтерів хочу сказати, щоб ви знали: СБУ розслідує подібні злочини, покарання - до 12 років ув'язнення. Щоб всі думали перед тим, як таке робити", - резюмував Джеджула.

Нагадаємо, син путіністки Повалій висловив своє ставлення до патріотизму.

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