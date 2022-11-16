Російський актор, судячи з усього, обрав позицію "культура поза політикою".

Максим Аверін колись був талановитим актором. Він знімався в популярних серіалах, в тому числі виконав головну роль в "Глухарі". Його персонаж - поліцейський, який бореться за справедливість.

Саме завдяки цій ролі він став популярним не тільки в Росії, але і в Україні. Він підкорив жінок не тільки талановитою грою, але і зухвалим і в той же час чесним поглядом.

Однак про такі вагомі слова як "справедливість" і "чесність" він забув. Саме в той момент, коли від нього була потрібна підтримка. З початку повномасштабного російського вторгнення він наплював на своїх українських фанатів, які гинуть під ворожими бомбами. У його соцмережах жодного разу не було поста із закликом зупинити кровопролиття в нашій країні, що вже говорити про те, щоб він вийшов на Червону площу і публічно засудив злочинний режим Кремля.

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Здається, Аверіна зовсім не цікавлять смерті мирних жителів, які зовсім не винні в тому, що Росія вирішила розв'язати повномасштабну війну. Так, замість того, щоб боротися за справедливість в реальному житті, а не тільки в кіно, він продовжує свою культурну діяльність в Росії.

Що Максим Аверін говорить про війну в Україні

Проти кровожерного кремлівського режиму Аверін так і не висловився. У своєму Instagram-блозі 24 лютого він зробив публікацію, в якій написав: "И стоило жить, и работать стоило". Ці слова він проілюстрував квітами, подарованими після чергової вистави.

Після цього він опублікував новину про те, що тепер буде вести свій блог в Telegram. Очевидно, це пов'язано з блокуванням Instagram на території РФ. Але і там про війну в Україні Максим не написав ні слова. Зате активно постить афіші і фотографії з заходів в російських містах.

Відзначимо, що в 2014 році після того, як РФ окупувала Крим і розв'язала війну на сході України, на Facebook-сторінці Максима Аверіна з'явилася публікація, де він побажав на добраніч всім, "крім Адольфа Путіна".

Пізніше в одному з інтерв'ю він прокоментував свої слова так:

"Як виявилося, вже неодноразово з'являлися провокаційні висловлювання на політичну тему – нібито мого авторства. Це жодним чином не відповідає дійсності. Моє тверде переконання - кожен повинен займатися своєю справою. Моя справа - займатися мистецтвом, а не давати свої "дилетантські" оцінки політичної ситуації... Я - громадянин Російської Федерації, патріот Росії, завжди нескінченно шанобливо ставився і ставлюся до своєї країни і до свого президента".

Де знімався Аверін

Актора можна побачити в "Любов і сакс"," Місто без сонця", " Служу Радянському Союзу!", "Скліфосовський", "Любов одна", "Курйози" та інших російських фільмах.

Нагадаємо, куди пропав кумир "нульових" Саша Білий з "Бригади" і як він підтримав війну в Україні.

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