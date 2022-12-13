Маша Полякова цього року вступила до престижного музичного коледжу, тому тепер вона живе за кордоном у гуртожитку.

Дочка Олі Полякової Маша поскаржилася на неприємний інцидент, який стався з нею у Великій Британії. Так, однокурсниця юної блогерки захворіла і попросила її сходити в аптеку, щоб купити ліки. Але там не виявилося тих препаратів, які були потрібні.

Маша обурилася тим, що їй навіть не продали звичайні вітаміни. Емоціями Полякова-молодша поділилася в блозі:

"Мені потрібен був чай, щоб зняти озноб. Мені кажуть, що у нас такого немає. Потім я кажу, що мені потрібен сироп від кашлю, вони такі теж: "У нас такого немає". Потім я кажу: "Ну, дайте мені хоча б вітамін з якоюсь", а вони мені: "Ми такого не продаємо". Я трохи на них розлютилася. Знаєте, коли в аптеці немає якихось базових речей, трошки дратує. Я почала кричати. Жінка, яка там продає, по ній видно, що вона взагалі нічого не розуміє".

Маша Полякова додала, що помітила на вітрині аптеки необхідний препарат, але працівниця аптеки відмовилася їй його продавати (швидше за все, через відсутність рецепта).

Дочка знаменитої співачки додала, що коли поїде до Києва, обов'язково зробить собі запас лікарських препаратів на такий випадок.

Нагадаємо, Оля Полякова залишила грузинський проект "Танці з зірками".

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