Співачка пробудила в українцях ностальгію.

Опальна співачка Ані Лорак днями випустила кліп на нову пісню "Бачила", яку виконала українською мовою. Мабуть, цим треком зірка пробудила в українцях ностальгію, і вони попросили її повернутися в Україну.

"Мої улюблені, я щаслива! "Бачила" отримала божевільний відгук у ваших серцях ... я читаю всі коментарі і дякую кожному за теплі слова", - сказала Лорак.

Нагадаємо, що з 2014 року Лорак живе і працює в РФ. Більш того, вона отримала безліч російських нагород у сфері шоу-бізнесу. Нещодавно вона приїжджала в Одесу з концертом, і він пройшов цілком вдало. А ось кілька років тому українці зірвали їй концерт в Україні. Цього разу ж вони були більш лояльні до артистки і навіть попросили її повернутися на батьківщину.

"Кароліно, повертайся в Україну. Ми тебе чекаємо", "Неймовірна пісня і дуже зворушлива! А ваш спів українською гріє серце! Чекаємо на зустріч на концертах в Україні", "Кожна пісня до глибини душі", "Ви найкраща співачка України", "Поверніться вже на батьківщину", "Чекаємо на тур містами України", - пишуть фани в коментарях.

Ані Лорак - українська співачка, народна артистка України (2008). З 2014 року активно виступає в РФ. Володарка безлічі російських музичних премій.

Представляла Україну на конкурсі пісні Євробачення-2008 з піснею Shady Lady і посіла друге місце.

Володарка премій "Золотий грамофон", "Співачка року", "Золота шарманка", "Людина року", "Пісня року" та ін., а також п'яти "золотих" дисків ("Там де ти є...", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") і двох "платинових" ("Сонце" і "15").

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Автор: Діана Могилєвич