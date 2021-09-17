Росіяни визнали співачку наймоднішою у поп-естраді РФ.

Співачка українського походження Ані Лорак, яка живе і працює в Москві, похвалилася перед своїми фанатами новою російською премією Fashion People Awards.

Про це вона розповіла у своєму профілі в Instagram.

Росіяни визнали співачку наймоднішою у поп-естраді РФ.

"Приємно отримувати такі знаки уваги й визнання". Дякую #fashionpeopleawards2021", – написала зірка.

Читайте такожВідомого російського режисера ввели у кому, його стан критичнийДля церемонії Ані Лорак обрала чорний бра з глибоким вирізом і блискітками, брюки вузького крою і короткий жакет. Образ доповнила лаконічним хвостом і яскравим вечірнім макіяжем.

Крім Лорак, на церемонії вручення був також відомий прихильник окупації Криму Філіп Кіркоров. Він, до речі, теж запостив спільну світлину зі своєю фавориткою.

"Вечір з моєю фешн-дівою на вечері Fashion People Awards", – підписав фото Кіркоров.

А ось поп-виконавиця українського походження Наталія Корольова отримала нагороду у номінації "Сімейні цінності".

Упродовж всієї війни РФ з Україною Ані Лорак мешкає та гастролює на території країни-агресора, чим викликала неабиякий осуд з боку співвітчизників. Проте інколи знаменитість вибухає ностальгією за старими часами й проситься на концерти до України.

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Автор: Віолетта Орлова