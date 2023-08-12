Артист пригадав минуле, коли багато хто зі співаків не хотів переходити на українську.

Відомий співак Олег Скрипка розповів, що думає про артиста Колю Сєргу, який на початку повномасштабної війни РФ проти України став на захист батьківщини. На подкасті для STAND UP Battle він поділився відвертими заявами та спогадами про минуле.

Так, Скрипка розповів, як багато років тому почав казати молодим артистам про те, що російська мова вже скоро втратить свою популярність. Ще тоді співак радив записувати пісні українською, проте його мало хто слухав.

Скрипка пам'ятає, що у минулому Сєрга також був російськомовним артистом. Втім, на початку повномасштабної війни усе змінилося.

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"І тут війна, і він іде на фронт. Він створює "Культурний десант", він переходить на українську мову. І я просто був шокований, реально", - зізнався Скрипка.

За словами співака, він вражений тим, що Сєрга та інші люди перейшли на українську. Скрипка зазначив, що дуже поважає співака.

Що відомо про Колю Сєргу

Український артист, який на початку повномасштабної війни вирішив захищати України та вступив до ТрО, відкрито критикує Путіна та засуджує російську агресію. Окрім цього, Сєрга заснував "Культурний десант" - спільноту військових та артистів, які пішли на фронт.

Нещодавно він разом з дітьми України щемливо подякував захисникам неба. Сєрга написав пісню, у якій йшлося про наші Сили ППО.

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