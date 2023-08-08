Разом з артистом співали маленькі українки, які часто прокидаються від вибухів.

Український співак Коля Сєрга, який пішов захищати Україну на початку повномасштабної війни, щемливо подякував Силам ППО. Він написав пісню, яку виконали діти.

"Дякую, за те, що завдяки вам нас не злякають. Але знаю, ти втомився і тобі потрібно спать… Спи, нехай тобі насниться вільна і незалежна. Спи, б так так потрібні сили тримати небо", - співали маленькі українки.

Відео з Сєргою та маленькими українками опублікували у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Відомо, що щемливу пісню виконували дівчатка Лікерія, Єва, Ксенія та Марія. Усі вони дякують військовим, які "закривають" небо від ракет.

"Мій тато - на фронті, а мама - волонтерка. Саме співи та мужні воїни дарують мені віру в майбутнє", - розповіла одна з маленьких співачок.

Сам Сєрга зізнався, що пісня для захисників неба "народилася" дуже швидко, майже за годину. Він зазначив, що робота військових дуже важлива.

"Ми усі розуміємо, яку важливу і непросту роботу виконують захисники українського неба. Знаємо, як ви стомлюєтесь! Дякуємо вам за героїзм!" - розповів артист.

Нагадаємо, нещодавно Сєрга гнівно осоромив Влада Яму. Він розповів, що думає про хореографа, який "втік" за кордон на тлі повномасштабної війни.

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