Зірка сходила до салону красоти та втратила майже усю довжину волосся через невдалу процедуру.

Відома українська співачка Shadu (Ксенія Шадурська) розповіла про те, що у неї "відвалилася" половина волосся. Вона ледь стримувала емоції та показала, яким була її зачіска до та після походу до салону краси.

"У мене відпала фактично уся довжина мого натурального волосся, десь 30 сантиметрів. Усе, що я відрощувала три роки, просто в один момент відпало. У мене немає слів. Я не можу дивитися на себе у дзеркало. Я не хочу! Тому що я спотворена, страшна, я два дні плачу, нормально не можу спати, постійно дивлюся свої фото "до"... Я собі огидна, - зізналася співачка у Stories свого Instagram.

Який вигляд мало волосся Shadu до та після салону - фото

За словами Shadu, вона постійно користувалася послугами одного салону краси. Втім, цього разу з її волоссям зробили щось жахливе. При цьому співачка зазначила, що вона навіть оплатила невдалі процедури.

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"Усі процедури: фарбування, нарощування та колаген, я робила в одному салоні. Я нікуди більше не ходила. Я довіряла людям, майстрам, як могла. А мені просто спалили волосся. І я ще за це заплатила", - поскаржилася Shadu.

Чи буде співачка вимагати від салону або майстрів компенсацію - невідомо. Окрім цього Shadu не розповіла, що саме їй робили з волоссям та чому так сталося, що половина шевелюри просто "відвалилася".

Що відомо про співачку Shadu

Артистці 32 роки, вони народилася у Кам'янці на Черкащині, але дитинство та юність провела у Криму. У 20 років співачка створила інді-групу Lollipop, а у 22 роки стала режисеркою талант-шоу.

Потім артистка працювала на "Голосі країни" та "Танцях з зірками". У 2021 році співачка почала сольний проект під псевдонімом Shadu. Нещодавно вона зізналася в серйозній залежності.

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