Раніше Філіп Кіркоров був улюбленцем мільйонів меломанів, але зараз він втратив величезну армію шанувальників через підтримку російської агресії.

Яскравий і харизматичний. Колись російський артист Філіп Кіркоров був саме таким. Але на шостому десятку він перетворився на звичайного путінського папугу, який за 80 тисяч євро розважав у Криму на своєму концерті поранених рашистів.

Співак дуже люб'язно звернувся до російських військових, які перебували в залі, і подякував їм: "Я сьогодні дуже радий привітати тих хлопців, які відстоювали нашу країну на бойових позиціях в той момент, коли ми співали і веселилися. Хлопці, якщо можете, встаньте, будь ласка. Я хочу, щоб всі побачили наших героїв".

Саме героями Кіркоров назвав російських солдатів, які щодня вбивають мирних українців за наказом диктатора Володимира Путіна.

"Кіркоров - винятковий дурень, але йому можна пробачити. Річ у тому, що в черепі кожної людини є так звані "резонатори", тобто порожнечі. Спів може дещо збільшити обсяг цих пустот. Виконання "Зайка моя" та інших шедеврів збільшило резонатори Кіркорова парадоксальним чином. Так що Філя не ідіот, а просто анатомічний феномен", - цитують журналісти слова опозиціонера Олександра Невзорова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Журналісти відзначають і те, що Кіркоров довгий час мовчав про війну в Україні. На одному з концертів кореспонденти застали його за спілкуванням з прихильницями і запитали про так звану "спецоперацію", але тоді він просто втік від відповіді.

Але як би Кіркоров не мовчав, його вчинки говорять самі за себе. Під час поїздки до тимчасово анексованого Криму він не посоромився і відвідав поранених окупантів у госпіталі Феодосії.

"Я дізнався, що тут проходять реабілітацію наші доблесні воїни, подвиг яких просто безцінний сьогодні. Я сказав собі, що обов'язково повинен поглянути в очі цим хлопцям, які пройшли найстрашніше і ледь не позбулися найдорожчого - життя", - сказав Кіркоров.

Така позиція артиста абсолютно доводить, що він підтримує злочинний режим Кремля і криваву війну проти українського народу.

Нагадаємо, раніше путініст Кіркоров показав, як обіймався з Лорак в Криму.

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