Фото було зроблено ще в 2010 році, до анексії півострова.

Російський співак Філіп Кіркоров оприлюднив на своїй сторінці в Instagram архівне фото з опальною співачкою Ані Лорак. У кадрі, зробленому ще у 2010 році, вони позують обійнявшись.

Цей знімок був зроблений в Криму, ще до того як Росія окупувала півострів.

"Форос. Крим. Традиція. З року в рік. А у вас є якісь пам'ятні місця, куди ви повертаєтеся?" - підписав кадр пропутінський співак.

Зазначимо, раніше Кіркоров відвідав поранених окупантів у лікарні, а пізніше відправився до Криму, де дав концерт. Виконавець, який відкрито підтримує агресивну політику Путіна, назвав окупантів і вбивць - "героями". Після цього він намагався потрапити в Молдову, але його не пустили.

Якщо Кіркоров підтримує злочинний режим Кремля, то ось Ані Лорак вже понад п'ять місяців мовчить про війну в Україні. Через таку позицію її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують повномасштабне вторгнення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: