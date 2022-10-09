2022 рік наповнений достатньою кількістю трагічних подій.

У 2022 році деякі зірки крім повномасштабного вторгнення РФ в Україну пережили ще й іншу трагедію - особисту. Розповідаємо, хто зі знаменитостей втратив батьків.

Андрій Бєдняков

Екс-ведучий шоу "Орел і решка" втратив маму навесні. Вона довгий час залишалася в Маріуполі, який вже тоді перебував у блокаді. Жінці вдалося евакуюватися, але практично відразу після цього вона померла.

"Мами не стало. Вночі перестало битися серце. Коли вони з сестрою змогли нарешті виїхати, я зрадів. Але потім подзвонила сестра і сказала, що мама в комі... Сестра сказала: "Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали. Я не хотіла ховати маму біля під'їзду, як це робили інші..." - написав Бєдняков на своїй сторінці в квітні. Відео дня

Телеведучий шкодує, що так і не зміг особисто відвідати похорон мами. Це гризе його досі, так як, як зізнається сам Андрій, він так і не зміг прийняти факт того, що жінки більше немає.

"Я зараз навіть ще не прийняв, що її немає. Коли я прийду на могилу і побачу це, тільки тоді це зрозумію. Зараз до кінця я цього не розумію", - сказав телеведучий.

Відзначимо, що з батьків у нього нікого не залишилося.

"Мама хворіла... Коли ти втрачаєш батька, Ти розумієш як це - коли говорять, що рідної для тебе людини більше немає. І я постійно боявся, що почую таке про маму. Не можна сказати, що я готувався до цього. Але я розумів, що це колись станеться. Але я не думав, що буде так. Найскладніше - це те, що я не зміг поїхати до мами і нормально з нею попрощатися", - розповів Андрій.

Ольга Сумська

У лютому цього року у актриси театру і кіно не стало матері. Це сталося відразу після повномасштабного вторгнення.

"Біда не приходить одна... Сьогодні вночі не стало нашої матусі, Ганни Іванівни Сумської... Пекельний біль ... Душа розривається..." - написала тоді Ольга Сумська.

Пізніше Ольга зізналася, що дуже звинувачує себе за те, що в останні дні життя своєї мами не була з нею поруч.

"Я просто себе картаю, що я ці три дні не могла доїхати. Хоча мені люди кажуть: "Ну, а що ти могла зробити?" А хоч щось - обійняти, розцілувати, поговорити", - зізналася Сумська в інтерв'ю 24 каналу.

Алан Бадоєв

Мама кліпмейкера померла в кінці травня. Він важко переживав її смерть.

"Мамуля пішла...Бадоєва Антоніна Іванівна. Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем дякую за безмежну любов, яку подарувала, якої навчила. Мамочка, ти була сильна, смілива, віддана, красива і душею, і тілом. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові. Як ти будила в школу. Як звала є з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала в хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках", - згадав Бадоєв.

Нагадаємо, померла відома актриса, яка зіграла в "Зоряному шляху".

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