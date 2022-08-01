30 липня пішла з життя Нішель Ніколс.

30 липня на 90-му році життя померла американська актриса, співачка і актор озвучування Нішель Ніколс. Вона прославилася завдяки ролі лейтенанта Нійоту Ухуру в "Зоряному шляху".

Про це розповів її син Кайл Джонсон, пише CNN. Він уточнив, що зірка померла "з природних причин".

"Минулої ночі моя мама, Нішель Ніколс, померла з природних причин. Однак її світло, як і стародавні галактики, які ми бачили вперше, залишиться для нас і майбутніх поколінь, щоб насолоджуватися ним, вчитися і черпати натхнення", - сказав Кайл.

Зазначимо, що всесвітню славу зірці принесла роль лейтенанта в "Зоряному шляху". Це було в 1966 році. Також вона зіграла і в таких відомих фільмах як "Бетмен" і "Людина-павук". Крім того вона випустила два музичних альбоми.

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