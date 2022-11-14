Ведуча зазначила, що їх із Хливнюком не пов'язують романтичні стосунки.

Українська телеведуча Яніна Соколова нещодавно показала романтичне фото з Андрієм Хливнюком. Шанувальники запідозрили їх у романі, проте Яніна поспішила спростувати цю інформацію.

На своїй сторінці в Facebook Соколова написала, що бачиться з лідером гурту "Бумбокс" всього двічі на рік. Фото в барі було зроблено після інтерв'ю, а свічки горіли, бо в цей момент в закладі відключили світло.

"Зараз мільйони українців запалюють свічки не через романтизм, а тому що їжі не видно", - написала ведуча.

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Також вона прокоментувала розлучення зі своїм чоловіком, банкіром Володимиром Литвином. Соколова висловила надію на те, що їм вдасться зберегти теплі дружні стосунки хоча б заради дітей.

"Про інші перепетії в моєму житті я повідомлю тоді, коли мені це буде потрібно", - додала Соколова.

Нагадаємо, раніше Яніна Соколова розповіла, що розлучилася зі своїм чоловіком, з яким була разом з 2010 року. Відомо, що у них є двоє синів - Микола і Мирон.

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