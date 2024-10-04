Донька знаменитості поділилася кадрами в новому статусі.

Знаменитий американський репер Емінем, він же Маршалл Метерз, вперше стане дідусем. Його єдина рідна 28-річна донька Гейлі Джейд Скотт вагітна первістком.

Радісну звістку повідомила зіркова донька у своєму Instagram. Гейлі опублікувала зворушливі кадри в новому статусі, якими оголосила, що зовсім скоро вона та її чоловік Еван МакКлінток, які одружилися у травні цього року, стануть батьками.

Подружжя позувало на камеру на кухні. Пара ніжно обіймалася, а в руках в дівчини був УЗД-знімок. Поки що закохані тримають в секреті стать дитини.

"Мама і тато – 2025", – написала під світлинами донька Емінема.

Своєму батькові Гейлі повідомила про вагітність у цікавий спосіб. Дівчина подарувала реперу футболку, на якій було написано "Дідусь", а також показала УЗД-зображення майбутнього малюка. У мережі поширили відео цього моменту. Помітно, що знаменитість був дуже здивований такій новині.

До слова, Гейлі перебуває у стосунках з обранцем з 2016 року. МакКлінток освідчився дівчині у 2023 році, а за рік вони побралися. Весілля відбулося маєтку Грінкрест у Батл-Крік, штат Мічиган. Серед запрошених були найрідніші люди пари.

Майбутня матуся народилася у стосунках Емінема та Кім Скотт. Вона виросла у Детройті. Дівчина здобула освіту в Мічиганському державному університеті, де вивчала психологію. У неї також є зведені сестри Алайна Марі Метерс і брати Стіві Лейн Метерс і Паркер Скотт.

Нагадаємо, раніше Емінем випустив новий трек "Houdini" і кліп до нього. У відео репер зустрічається з собою 30-річним.

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