Ведуча показала свою вже дорослу доньку, а гуморист не зміг втриматися.

Український ведучий та гуморист Олексій Дурнєв жартома "підкотив" до 19-річної доньки Марії Єфросиніної. Реакція телеведучої була миттєвою.

Так, сьогодні Єфросиніна привітала доньку з Днем народження та опублікувала її фото в Instagram. Ведуча показує Нану лише раз на рік, саме у це свято.

"Коли люди ( все частіше!) дивуються, що в мене є не лише син, але й донька, хочеться їм казати: "підпишіться на мене, бо я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!". І ось сьогодні саме цей день! Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці в світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з’їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому.. З днем народження, my best girl ever", - написала Єфросиніна.

Під фото вже дорослої доньки ведучої, яка з дівчинки перетворилася на чудову дівчину, з'явилося чимало компліментів. Не втримався навіть Дурнєв, який нещодавно давав інтерв'ю Єфросиніній.

"Хм, ну привіт", - написав гуморист.

В інтерв'ю він зізнався, що любить молодших за себе дівчат. Тому Єфросиніна одразу відповіла на слова Дурнєва. Ведуча дала йому зрозуміти, що з Наною йому точно нічого "не світить".

"Навіть не думай", - написала Єфросиніна.

