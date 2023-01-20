Українська телеведуча вшанувала пам'ять загиблих 18 січня.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна побувала на місці аварії вертольота в Броварах. Туди вона принесла квіти та іграшки, щоб вшанувати пам'ять загиблих 18 січня. Знімками знаменитість поділилася у своєму Instagram-блозі.

"Це те саме місце в Броварах. Ви можете побачити, який вигляд воно має після трагедії, що сталася вчора. Я сподіваюся, ви розумієте, що це пекло, через яке українці проходять щодня. Кожен день в Україні саме такий. Сподіваюся, одного разу ми зможемо це зупинити", - прокоментувала Маша Єфросиніна свій візит до Броварів.

Також вона показала фото з місця, куди кожен день небайдужі українці приносять квіти та іграшки в пам'ять про жертв.

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Трагедія в Броварах 18 січня 2023: подробиці

Вранці 18 січня у Броварах на дитячий садок впав вертоліт ДСНС. В результаті авіакатастрофи загинуло керівництво МВС (міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович), а також кілька дітей і перехожих. На даний момент відомо про 14 загиблих, серед яких - дитина.

Повідомляється, що вертоліт прямував до Харківської області. Причина аварії ще не встановлена, але ведуться слідчі дії.

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