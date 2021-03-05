Новини світу: британській королеві подарували двох цуценят коргі
Британській королеві Єлизаветі II подарували двох цуценят коргі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зробили це, щоб розвеселити королеву, поки її чоловік 99-річний принц Філіп знаходиться в лікарні.
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«Близькі до монаршої сім'ї джерела говорять, що цуценята коргі привносять у Віндзорський палац, де королева ізолювалася під час пандемії, багато енергії і шуму», - йдеться в сюжеті.
Як відомо, принц Філіп днями переніс операцію на серці.
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