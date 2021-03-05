Вік та стать песиків не розголошують.

Британській королеві Єлизаветі II подарували двох цуценят коргі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зробили це, щоб розвеселити королеву, поки її чоловік 99-річний принц Філіп знаходиться в лікарні.

Читайте такожЄлизавета II шукає спеціаліста з InstagramВік та стать песиків не розголошують.

«Близькі до монаршої сім'ї джерела говорять, що цуценята коргі привносять у Віндзорський палац, де королева ізолювалася під час пандемії, багато енергії і шуму», - йдеться в сюжеті.

Як відомо, принц Філіп днями переніс операцію на серці.

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Автор: УНІАН