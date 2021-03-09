У Букінгемському палаці пообіцяли вивчити повідомлення про расові питання в приватному порядку.

Букінгемський палац відреагував на інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Читайте такожЗМІ: королева Єлизавета II не підписала заяву щодо інтерв'ю Гаррі та Меган МарклОпубліковано офіційний реліз, пише The Guardian.

У палаці заявили, що повідомлення про расові питання викликають занепокоєння та будуть вивчені в приватному порядку.

Також наголошується, що королівська сім'я засмучена тим, що останні роки були настільки важкими для принца Гаррі та його дружини. У Єлизавети II запевнили, що Гаррі, Меган і їхній син Арчі завжди будуть гаряче улюбленими членами сім'ї.

Скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл: що відомо

Герцог та герцогиня Сассекські дали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Під час бесіди Меган Маркл (афроамериканка по матері) повідомила, що в королівській родині були стурбовані тим, наскільки темною може бути шкіра її тоді ще не народженого сина Арчі.

Крім того, Меган поділилася, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім'ї та ЗМІ.

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Автор: Катерина Шварц