Меган Маркл боялася сказати про це своєму чоловікові принцу Гаррі.

Меган Маркл зізналася, що думала про самогубство під час життя в королівській родині.

Про це вона розповіла в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, пише Page Six.

"Я просто не бачила рішення. Я сиділа ночами, і думала, що я не розумію, як це все це відбувається. Все це тривало тільки тому, що я дихала", - заявила Маркл.

Вона також розповіла, що боялася сказати про це своєму чоловікові принцу Гаррі.

"Мені було соромно, і соромно зізнаватися Гаррі. Але я знала, що якщо не скажу йому, то правда зроблю це. І це була дуже ясна, реальна і лякаюча постійна думка", - сказала вона.

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Автор: УНІАН