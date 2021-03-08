Основною причиною переїзду принца Гаррі і Меган Маркл стали расистські нападки з боку преси і деяких членів королівської сім'ї.
Про це розповіли Меган Маркл і принц Гаррі в ексклюзивному інтерв'ю Опрі Вінфрі на на каналі CBS, пише "Дождь".
Меган Маркл зізналася, що в Букінгемському палаці були стурбовані кольором шкіри їхнього сина Арчі.
"Гаррі сказав мені, що у нього запитували, який вигляд матиме наша дитина, наскільки темною буде його шкіра", - розповіла Меган.
При цьому назвати ім'я людини, яка поставила це питання, вони відмовилися.
Принц Гаррі погодився з дружиною і підтвердив, що саме расизм став тригером, який спонукав його виїхати з країни.
"Я розумів, що це добре не закінчиться. Більш того, мене засмучувало, що у моїх родичів було стільки можливостей надати Меган підтримку, але вони ними не скористалися. Коли 72 жінки з британського парламенту написали відкритого листа на захист Меган, жодна людина з моєї сім'ї нічого не сказала", - заявив він.
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