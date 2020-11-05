Єва Бушміна показала нове фото.

Відома співачка Єва Бушміна опублікувала в Instagram нові фотографії.

Дівчина позує повністю оголеною на березі моря. При цьому вона вибрала досить незвичайний реквізит - сміття. Єва лежить на піску, а інтимні місця прикриває водоростями. Таке фото Бушміна підписала дуже лаконічно: "Через наше пластикове сміття".

Чим відома Єва Бушміна:

Єва народилася 2 квітня 1989 року в місті Свердловськ Луганської області

Єва є колишньою солісткою групи "ВІА Гра"

У 2013 році почала сольну кар'єру і виступала під ім'ям Єва Бушміна

25 квітня 2016 року Бушміна оголосила про те, що проект "Єва Бушміна" припиняє своє існування

У вересні 2016 року вона випустила дебютний альбом під новим псевдонімом "LAYAH"

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Автор: Діана Могилєвич