Співачка показала фото / instagram.com/layahmusic
Відома співачка Єва Бушміна опублікувала в Instagram нові фотографії.
Дівчина позує повністю оголеною на березі моря. При цьому вона вибрала досить незвичайний реквізит - сміття. Єва лежить на піску, а інтимні місця прикриває водоростями. Таке фото Бушміна підписала дуже лаконічно: "Через наше пластикове сміття".
Співачка показала фото / instagram.com/layahmusic
Співачка показала фото / instagram.com/layahmusic
Співачка показала фото / instagram.com/layahmusic
Чим відома Єва Бушміна:
- Єва народилася 2 квітня 1989 року в місті Свердловськ Луганської області
- Єва є колишньою солісткою групи "ВІА Гра"
- У 2013 році почала сольну кар'єру і виступала під ім'ям Єва Бушміна
- 25 квітня 2016 року Бушміна оголосила про те, що проект "Єва Бушміна" припиняє своє існування
- У вересні 2016 року вона випустила дебютний альбом під новим псевдонімом "LAYAH"
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