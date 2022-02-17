Артист більше не хоче брати участь у Євробаченні.

Молодий артист Антон Велбой (Wellboy) після поразки на нацвідборі на Євробачення 2022 і скандалу з переможницею відбору Аліною Паш заявив, що більше не буде пробуватися на конкурс.

"Я в шоці, що Аліна Паш не поїде на Євробачення 2022. Я не стежу далі за розвитком подій. Я готую нові релізи, альбом, матеріал", - сказав Антон у коментарі "Сьогодні".

Також він додав, що не подаватиме заявку на нацвідбір наступного року. За його словами, двічі в одну річку не увійдеш.

Читайте також"Шахраї не можуть представляти Україну": голова "Суспільного" - про скандал з Аліною Паш"Взагалі всі гідні їхати на Євробачення. Що стосується того, чи буду я брати участь в наступному році в нацвідборі, скажу, що: двічі в одну річку не увійдеш", - сказав артист.

Нагадаємо, раніше Wellboy запалив зал нацвідбору Євробачення яскравим виступом. Артист посів третє місце.

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