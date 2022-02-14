Крім того, трек виконавця потрапив до чартів Spotify.

Український виконавець та автор пісень Антон Вельбой, відомий українцям під псевдонімом Wellboy, опинився на першому місці у трендах YouTube серед музичних відео. Його кліп на пісню Nozzy Bossy, з якою співак програв на Національному відборі на Євробачення-2022, за декілька днів набрав більше мільйона переглядів.

Про це сам співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Перше місце в трендах за 2 дні! Дякую!", - написав Вельбой. Крім того, трек опинився у чартах Spotify.

"Хочу подякувати суддям, що достойно мене оцінили і кожному з вас… Кожній людині яка відправляла смс, яка була прикута до телевізора і вболівала за мене, силу села і за позитивний вайб", - написав також співак.

Вельбой переконаний, що з командою показав чудовий результат.

"І саме головне - народили пісню, пісню яку вже люблять, пісню яка заряджає на добро, пісню яка об‘єднує! Дякую всім за підтримку, читаю дірект і посміхаюсь", - зазначив співак.

Нагадаємо, Alina Pash представить Україну у європейському конкурсі Євробачення 2022, який цього року пройде в італійському Турині. Alina Pash та Wellboy отримали найвищі бали від членів журі та від глядачів.

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