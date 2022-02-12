Антон Wellboy виріс у родині сільських музикантів. У 2019 році був фіналістом шоу "Х-Фактор".

Співак Wellboy, відомий за хітами "Гуси" та "Вишні", презентував на сцені нацвідбору Євробачення 2022 нову пісню "Nozzy Bossy".

Виконавець традиційно обрав яскравий образ, що вже став візитівкою музиканта.

Трек "Nozzy Bossy" супроводили на сцені жовтогарячим фоторядом зі соняшниками, що загалом гармоніювало з обраним стилем артиста.

Нову пісню Wellboy зала зустрів гучними оплесками. Співачка Тіна Кароль, що вже мала змогу співпрацювати з Антоном в інших проектах, зауважила неординарність конкурсанта.

Хто такий Wellboy

Антон Wellboy виріс у родині сільських музикантів. У 2019 році був фіналістом шоу "Х-Фактор".

Його дебютна пісня "Гуси" набрала 18 мільйонів переглядів на YouTube і увійшла в топ-20 прослуховуваних українських пісень в Apple Music.

Євробачення 2022: нацвідбір конкурсу

Сьогодні, 12 лютого, у Києві проходить фінал нацвідбору на Євробачення від України.

У пісенному конкурсі в суботу участь візьмуть 8 учасників - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Напередодні фіналу за порушення правил конкурсу був дискваліфікований LAUD. Виявилося, що свою пісню він записав ще у 2018 році й тоді оприлюднив.

Вас також можуть зацікавити новини: