Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 TVORCHI: На конкурсі ми хочемо показати, що Україна зараз - це приклад мужності для всього світу

Український гурт TVORCHI (Ендрю Гуцуляк та Джеффрі Кенні) в інтерв'ю УНІАН розповіли, чого їм не вистачило минулого разу, аби перемогти у Нацвідборі, чи готові вони "розірвати" сцену у 2023 році, про що співатимуть на конкурсі, та що означатиме перемога України на Євробаченні для них особисто та для всієї країни.

Хлопці, вперше про вас серйозно заговорили декілька років тому, коли ви вже брали участь у Нацвідборі. Тоді ваша пісня була присвячена проблемам екології. Про що співатимете цього року?

Ендрю: Heart of Steel в перекладі означає "Сталеве серце". Ця пісня про незламність українського народу, загартованого випробуваннями. Вона про кожного, хто, попри всю безвихідь, носить в грудях сталеве серце та йде вперед. А сьогодні це всі ми, українці.

Джеффрі: В нашій пісні є рядки: "Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає". Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди.

Чи відчуваєте свою перевагу перед іншими учасниками, адже ви вже популярний дует і не вперше берете участь у конкурсі?

Ендрю: Ми про такі речі не думаємо, адже прийшли з іншими цілями.

Джеффрі: Всі мають рівні шанси, незалежно від того, брали ви участь у конкурсі раніше, чи ні. Все вирішуватимуть самі виступи на фіналі Нацвідбору.

Яка ваша головна мета на Євробаченні?

Ендрю: У нас є важливий меседж, який необхідно донести до всіх, хто почує пісню. Ми співаємо про наш сильний народ зі сталевими серцями. Хто би що не говорив, як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може завадити. В тексті є такі слова: "Я не можу пояснити. Скажу тобі, як відчуваю: життя - це просто гра. І я граю на перемогу". Ними все сказано.

Джеффрі: Ми не хочемо давити на жалість, а хочемо показати, що Україна зараз - це приклад мужності для всього світу.

З ким з фіналістів Нацвідбору ви спілкуєтеся, кого бачите своїм конкурентом?

Ендрю: Ми не спілкуємось тісно ні з ким з фіналістів та не граємось в конкуренцію. Це мистецтво, а не перегони.

Джеффрі: Я не вважаю нікого конкурентом, тому що кожен має своє повідомлення, яке заклав у пісню, яке хоче донести до слухачів. Єдині наші конкуренти - це ми самі, адже ми ставимо собі нові виклики й намагаємось відповідати своїм очікуванням.

Цього року до голосування на Євробаченні може приєднатися Росія. Що думаєте з цього приводу?

Ендрю: Росія не має права ні на що в цьому світі, бо це країна-терорист.

Джеффрі: Я вважаю, що вони не мають права ні брати участь, ні мати право голосу.

До речі, Джеффрі, ви родом з Нігерії. Як вам живеться в Україні? Чи не хотіли перед 24 лютого повернутися додому?

Джеффрі: Мені подобалось жити вдома, але я хотів бути незалежним від своїх батьків. Коли переді мною стояло питання: "Де здобувати вищу освіту?", я обрав Україну. Спочатку потрібно було трохи адаптуватися, але це звичайний процес для кожного, хто переїжджає жити в іншу країну. В Україні я знайшов себе в музиці, познайомився з Ендрю і всією нашою командою. Мені подобається працювати і створювати музику тут. Я залишаюсь, продовжую жити в Україні. Це моє рішення до 24-го і після 24-го лютого.

Чи спілкуєтеся ви в побуті українською мовою? Чи важко вам дається її вивчення?

Джеффрі: Так, я спілкуюся українською мовою зі своїми друзями, членами моєї команди та більшістю людей, з якими працюю. Щодня докладаю зусиль, щоб навчитися вільно говорити українською. Хочу говорити так впевнено, як говорю англійською. Постійно думаю про те, що роблю помилки, і мені це трохи заважає. Але коли з друзями в компанії вип’ю текіли, то мова ллється, як рідна!

Джеффрі, чи відчували ви колись тиск у шоу-бізнесі через вашу національність?

Джеффрі: Спочатку тиску трохи було, але точно не через національність, а через те, що був недосвідченим початківцем. Але це було вже не так і погано. Знаєте, як кажуть: "тиск створює діаманти". Мені подобається, що я роблю, і я готовий до будь-яких викликів, якщо вони будуть.

Багато іноземців кажуть, що в Україні найкрасивіші дівчата. Ви згодні?

Джеффрі: Безперечно! Якось йшов містом, говорив по відеозв’язку зі своїм братом-близнюком, який живе в Нігерії, і в кадр потрапляли люди, які проходили поруч, серед них, звичайно, дівчата. І він мені такий: "Це що, моделі там? Чому всі виглядають як моделі?". Я кажу: "Ні, я просто іду вулицею!" (сміється). Українки дуже красиві!

Скажіть, чим ви, як окремі особистості, займаєтеся окрім творчості?

Ендрю: Наразі у нас час йде тільки на репетиції та підготовку номера до Євробачення. Але коли маємо вільніший графік, я люблю дивитись аніме, читати манги й слухати багато музики.

Джеффрі: Мені подобається грати у відеоігри, малювати, я люблю готувати і дивитися фільми і, звичайно, слухати музику.

Чого від вас найближчим часом чекати фанатам?

Ендрю: 23 грудня у нас відбудеться реліз мініальбому "Heart of Steel", який ми присвячуємо нескореності українців. До нього увійшла пісня з Нацвідбору, а також пісні Freedom, Broken Heart та фіт з alyona alyona під назвою "Досить". Усі ці треки про наш дух, мужність, непереможність, силу. Вони усі про нас.

Джеффрі: Фанати можуть очікувати на нову музику та новий стиль у звучанні, щось просте та щось феноменальне, а також щось з душею та гарним смаком.

Чи не боїтеся, що можете здобути перемогу на Євробаченні не через свій талант, а через війну в Україні?

Ендрю: Для нас головне, щоб наш меседж від усієї України був почутим…

Джеффрі: …Але, звичайно, нам хотілося б, щоб нас оцінювали на основі нашого таланту, нашої музики. Зараз є так багато талановитих музикантів, хочеться, щоб найкращі перемогли справедливо.

Як вважаєте, чого вам не вистачило кілька років тому, щоб перемогти у Нацвідборі? Цього разу ви готові "розірвати" конкурс?

Ендрю: Досвіду й обізнаності.

Джеффрі: Зараз ми готові робити все, що потрібно. Зробити все можливе, щоб показати найкраще в нашій пісні та найкраще донести наше повідомлення.

Що ця перемога означатиме для вас особисто і для України?

Ендрю: Це означатиме, що українська музика буде знову оцінена на високому рівні. Що нам вдасться показати прогресивну, сучасну електронну українську музику і шоу, яке оцінить увесь світ. Європа вже почула нашу етномузику, фольклор - їх успішно показали раніше Kalush Orchestra і Go_A. Тепер ми хочемо продемонструвати Україну стильною, показати музику, яку можуть слухати у всьому світі.

Джеффрі: Ми відчуватимемо гордість за себе і за країну. А ще це означатиме, що конкурс все ж пройде в Україні у 2023-му, після нашої перемоги.

Діана Могилєвич