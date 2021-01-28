Юлік втратив керування через ожеледицю.

28 січня виїжджаючи на роботу, шоумен Юлік втратив керування машиною через ожеледицю і заїхав у припарковане авто, яке стояло на проїжджій частині.

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За словами PR-менеджера Ростислава Пелеха, Юлік їхав на малій швидкості, оскільки їхав із закритого повороту, а поверхня дороги була слизькою і не посипаною комунальниками.

На щастя, Юлік відбувся легким переляком і пошкодженим бампером. Варто зазначити, що в інста-сторіз артист показав, як комунальники після ДТП почали активно посипати дорогу. Саме це відео викликало великий шквал критики на сторіз артиста.

"Єдине, що хочу сказати, Слава Богу, що все так закінчилося. Водії, будьте пильні і по можливості в період непогоди не виїжджайте. Здоров'я понад усе", - сказав шоумен.

Хто такий Юлік:

Юлік - український співак, телеведучий музичного хіт-параду "One Muz", радіоведучий проекту "JLK party" на FM, саундпродюсер і композитор

Він є екс-учасником колективу DZIDZIO

Артист займається DJ-інгом, створює авторські треки, а також співпрацює з українськими артистами

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Автор: УНІАН