Представник зірки розповів, що зараз всі переживають складний час.

Нещодавно стало відомо про те, що співачка Юлія Саніна на межі розлучення зі своїм чоловіком Валерієм Бебко, з яким виховує сина. Блогер Богдан Беспалов повідомив, що пара переживає дуже важкий період.

Однак представник групи The Hardkiss Єгор Кір'янов спростував всі чутки про розлучення Саніної і Бебко.

За його словами, зараз кожен українець переживає складний час. Однак, продовжив він, чутки про розлучення не відповідають дійсності.

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"На сьогоднішній день немає українця, який не проживав би складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні досить більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії", - сказав Кір'янов в коментарі "ТСН".

Відзначимо, Юлія Саніна познайомилася з Бебко в 2009 році. Через два роки вони зіграли весілля. У 2015 році у них народився син Данило. Зіркові батьки не тільки разом виховують сина, а й виступають на одній сцені в складі групи The Hardkiss.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських відповіла, чи розлучається вона з Потапом.

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