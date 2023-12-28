Пара переживає важкий період.

Блогер Богдан Беспалов повідомив, що у стосунках солістки Hardkiss Юлії Саніної та її чоловіка Вала настала криза. За його словами, мова зайшла навіть про розлучення, проте ні Саніна, ні її чоловік цього не хочуть.

"Юлія розуміє, що її стосунки доходять до якогось логічного завершення",-сказав Беспалов на своєму YouTube-каналі.

Він додав, що саме Вал домінує в їхніх стосунках, а артистка ніколи з чоловіком не сперечалася і робила так, як він просив.

"Але вона виросла, змінилася як особистість, як жінка. І зараз думки щодо розвитку у Вала і Юлії відрізняються. Тому не можу сказати, що вони розлучаються прямо зараз, але вони переживають дуже складну кризу", - додав блогер.

Відзначимо, Юлія Саніна перебуває у стосунках з креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко з 2009 року. Свої стосунки пара приховувала протягом 5 років.

Через півроку з дня знайомства Валерій Бебко зробив Юлії пропозицію, але потім ще півтора року вона проходила в наречених. Весілля було оформлене в українському автентичному стилі. 21 листопада 2015 року у пари народився син Данило.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських відповіла, чи розлучається вона з Потапом.

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