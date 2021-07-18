ЗМІ пишуть, що права легеня в артистки перестає працювати, там збільшуються кісти й порожнини.

За повідомленнями ЗМІ, у російської співачки МакЅим (Марини Максимової) відмовляє права легеня, їй стає гірше.

Читайте такожУ МакЅим відреагували на чутки про критичний стан і зараження крові у співачкиПро це повідомляє Telegram-канал Mash.

"За даними рентгену, права легеня в артистки перестає працювати, там збільшуються кісти й порожнини. Через що почалися ускладнення органа, не допомагає навіть ШВЛ", - йдеться в повідомленні.

Mash зазначає, що проблеми з роботою легенів позначилися і на серці.

"У співачки збільшені ліві відділи серця, що свідчить про лівошлуночкову недостатність", - додають росЗМІ.

МакЅим госпіталізували: що відомо

Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура, її госпіталізували й виявили ураження легень від 40%.

19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для ефективнішого лікування".

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Автор: Ольга Робейко