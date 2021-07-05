Стан співачки покращився / instagram.com/maksimartist
Концертний директор російської поп-співачки МакЅим Маргарита Соколова розповіла, що зірці стало трохи краще.
Про це повідомляє Telegram-канал "Зірка".
За словами Соколової, зараз лікарі спостерігають позитивну динаміку, але від апарату ШВЛ не поспішають її відключати.
МакЅим госпіталізували: що відомо
Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура, її госпіталізували і виявили ураження легень від 40%.
19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для більш ефективного лікування".
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