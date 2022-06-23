Це були останні хвилини життя Шатунова.

Сьогодні, 23 червня, стало відомо про смерть російського співака, соліста групи "Ласковий май" Юрія Шатунова.

Його продюсер зазначив, що співак помер по дорозі в лікарню від обширного інфаркту. Пізніше Telegram-канал SHOT оприлюднив відео, на якому видно, як друзі намагаються врятувати Шатунова від смерті.

На кадрах можна помітити, що артисту стало зле і він знаходився в стані напівнепритомності. Друзі ж підхопили його і не давали йому впасти на землю. Потім вони почали тягнути його в лікарню в селі Растуново. Там він провів близько 10 хвилин, а потім його поклали в карету швидкої допомоги, щоб відвезти в іншу лікарню. Але по дорозі він помер.

Зазначимо, напередодні смерті Шатунов поскандалив з екс-продюсером "Ласкавого мая", який хотів заборонити йому виконувати хіти групи. Один суд Андрій Разін вже виграв, а пізніше пригрозив іншим.

"Все, що намагається зробити проти мене Андрій Разін, – судоми передсмертні", - буквально вчора прокоментував інцидент з Разіним Шатунов.

Вас також можуть зацікавити новини: