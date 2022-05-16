Учасники бенду відвідали клуб.

14 травня український гурт Kalush Orchestra переміг на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення 2022. Після фіналу вони вирушили в клуб, де дали невеликий концерт.

Так, вони відвідали "Євроклуб" для фанатів конкурсу. Там вони знову виконали свій хіт Stefania, який і приніс їм гучну перемогу. Цікаво, що фанати прийшли послухати гурт з прапорами різних країн, серед яких були і українські прапори.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 травня відбувся фінал конкурсу Євробачення 2022. За результатами журі, український гурт Kalush Orchestra опинився на четвертому місці. Але глядачі вирішили віддати Україні рекордні 439 балів, що і вивело групу на перше місце.

Крім того, одразу після фіналу конкурсу соліст групи Олег Псюк заявив, що цю перемогу вони здобули для всіх українців. Також, за його словами, вони планують повернутися в Україну і боротися з російською агресією.

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