Тож до квітня 2027 року пропагандистські зірки не зможуть відвідувати Естонію та давати там концерти.

Російським артистам Філіпу Кіркорову та Поліні Гагаріній, які підтримали Росію у жорстокій війні проти України, заборонили в'їзд до Естонії.

Як пише ERR, Естонія заборонила в'їзд двом російським артистам, які "відзначилися" підтримкою путінського режиму та війни. Поліна Гагаріна та Філіп Кіркоров не зможуть приїжджати до балтійської країни 5 років.

Рішення про заборонну набрало чинності з 22 квітня. То ж до 22 квітня 2027 року пропагандистські зірки не зможуть відвідувати Естонію та давати там концерти.

Разом з тим у Таллінні буде скасований цьогорічний виступ Кіркорова та Гагаріної на льодовому катку Tondiraba.

"На війні все чорно-біле. Є одна країна, яка напала на іншу. Це режим Путіна вбиває невинних мирних жителів. Кожен, хто це виправдовує, на чорному боці", – сказала прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас.

Нагадаємо, ще у січні 2021 року Кіркорову на 5 років заборонили в'їзд у Литву. Тоді він намагався оскаржити рішення, але програв апеляцію.

Варто зазначити, що попри численні заклики українських друзів-артистів, Філіп Кіркоров вперто мовчав про війну, розв'язану Росією. Він порушив мовчання лише тоді, коли його "подруга" Оксана Марченко просила звільнити свого чоловіка – лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак ні словом не згадав про українців, яких вбивають росіяни.

Співачка Поліна Гагаріна натомість брала участь у сумнозвісному концерті на Лужниках у Москві з нагоди окупації Криму.

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