Російська співачка вийшла в прямий ефір в Instagram, де фанати почали засуджувати її за її проросійську позицію.

Російську співачку Поліну Гагаріну запросили приїхати "з концертом" в обстрілювану окупантами Бучу, а також назвали вбивцею. Таку негативну реакцію артистка отримала через свій виступ в "Лужниках" на підтримку окупації Криму і війни в Україні.

Під час прямого ефіру Поліни Гагаріної на її офіційній сторінці в Instagram на російську пропагандистку посипалося чимало коментарів озлоблених користувачів.

Зазначимо, що 18 березня, в день так званого "возз'єднання Криму з Росією" Гагаріна виступила на концерті в "Лужниках". Своїми діями артистка показала, що підтримує політику Путіна щодо захоплення української території.

"Убивця!", "Коли концерт у Бучі?", "Тварина", - писали користувачі.

Нагадавши, Полякова "рознесла" пропутінську Гагаріну - після виступу Гагаріної в "Лужниках" Оля їй написала кілька "хороших" слів і додала, що з цього моменту вона для неї померла.

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