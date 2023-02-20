Весілля Олександра Волошина та Анни Трінчер відбулося у вересні 2022 року.

У вересні 2022 року блогер Олександр Волошин одружився на актрисі, співачці і блогерці Анні Трінчер. Оскільки вони - досить небідні люди, то вирішили укласти шлюбний договір. Як зараз сказав Волошин в інтерв'ю, не варто розцінювати це як ознаку швидкого розлучення.

До слова, ініціатором написання договору стала мама Анни:

"Ми розписалися, Аня довго була в конфлікті з матір'ю. Мама Ані сказала: "Живіть скільки хочете, але тільки підпишіть шлюбний договір". Я такий думаю, ну, без питань, мені від неї нічого не потрібно, я її люблю. Звичайно, підпишемо, якщо мама так хоче. Потім у мене ця думка вкоренилася".

Як уточнив Волошин, вони звернулися до юриста, щоб той склав документ.

"Ми дорослі люди, ми розуміємо, що все в житті може бути. Ти знаєш, що у тебе ніхто нічого не забере. І якщо ви будете розходитися, у вас все буде чітко. Не буде скандалів", - резюмував чоловік Трінчер.

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Волошин розповів, що за останні роки заробив непогані статки, яких вистачить на довгі роки безбідного життя.

"Я був зациклений на грошах, але за останні два роки я заробив стільки грошей, що розумію, що на 10 років класного життя мені вистачить. І мені вистачить запустити будь-який бізнес. Я вже не боюся стати бідним", - говорив Олександр Волошин.

Історія кохання Волошина і Трінчер

Саша і Аня разом вже кілька років. Восени 2021 року Волошин зробив своїй коханій розкішну пропозицію руки і серця, вона погодилася.

Повномасштабне вторгнення змінило плани, і замість розкішної церемонії у пари була скромний розпис у Київському РАГСі.

Нагадаємо, Олександр Волошин здивував близьких подарунками за нечувані гроші.

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