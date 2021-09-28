Американська поп-діва Демі Ловато бачила НЛО у вигляді синьої кулі, що світилася в одній з пустель США.

Американська поп-зірка Демі Ловато, яка раніше цьогоріч оголосила себе небінарною особою, зробила новий камінг-аут- вона стверджує, що вступала в контакт з інопланетянами.

Про це вона заявила в інтерв'ю E! News.

За словами Ловато, контакт з представниками позаземних цивілізацій стався під час її візиту до національного парк "Джошуа-Трі" в штаті Каліфорнія.

"Ми вийшли в пустелю в "Джошуа-Три", і я побачила цю синю кулю. Вона наче літала на відстані близько 50 футів (близько 15 метрів - УНІАН), може бути, менше, над землею і наче на відстані від мене", - стверджує 29-річна артистка.

Вона вважає, що ця зустріч "змінила її погляд на світ".

"Якщо спочатку ви це підозрюєте (існування інопланетян - УНІАН), а потім ця підозра раптово підтверджується - це напевно змінює вашу реальність", - каже Ловато.

Читайте такожПопулярна співачка шокувала фанів манікюром з грудьмиКрім того, виданню Entertainment Weekly співачка зізнається, що вступала в контакт з позаземними расами і раніше. Вперше це сталося під час святкування її 28-річчя в 2020 році.

"Я вступила в контакт, і це був досить запаморочливий досвід. Відтоді я стала більше вивчати це", - каже Демі Ловато.

На додачу вона впевнена, що прибульці вже живуть серед людей.

"Вони дуже турботливі, дуже розумні істоти, які просто діють в найкращих інтересах нашої планети", - стверджує артистка.

У зв'язку з цим вона за допомогою сестри навіть зняла телешоу про інопланетян "Непізнане з Демі Ловато", яке вийде 30 вересня на каналі Peacock.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше співачка зізналася, що двічі ставала жертвою зґвалтування.

Автор: Станіслав Кожемякін